Große Freude bei Michael Schulte: Seine Single „You Let Me Walk Alone“, mit der er beim Eurovision Song Contest 2018 den vierten Platz holte, hat jetzt den Goldstatus erreicht.

Auf „Instagram“ postete der Sänger deswegen ein Foto, auf dem er und sein Team die goldene Schallplatte voller Freude halten. Dazu schrieb Schulte: „Gold für ‚You Let Me Walk Alone‘! Danke an euch und ans ganze Team!“

Aktuell ist Michael Schulte übrigens bei „The Voice of Germany“ zu sehen.

Foto: (c) Universal Music