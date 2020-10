Ela. über ihre neue Single „Wenn unsere Zeit gekommen ist“

Seit vorgestern (16.10.) gibt es eine neue Single von der Singer-Songwriterin ela. Das berichtet „MCS“. Der Song heißt „Wenn unsere Zeit gekommen ist“ und handelt laut Pressemitteilung von den Erfahrungen nach ihrem Umzug aus einem kleinen Dorf im Saarland in die Metropole Berlin. Es geht um die Suche nach sich selbst und nach der großen Liebe.

Ela. sagte: „Ich bin eine starke, emanzipierte Frau und warum soll ich mich selbst unter Druck setzen, in einer Beziehung sein zu müssen, um angeblich glücklich zu sein. (…) Ich habe diesen Song geschrieben, um meine Geschichte zu erzählen und zu zeigen, dass vieles im Leben eben nicht auf Druck funktioniert und vor allem erst dann passiert, wenn man am wenigsten damit rechnet.“ Die ersten Verse des Songs lauten: „Glück kann man nicht kontrollieren. Dass das so ist, musste ich erst kapieren.“

Vor ein paar Monaten hat ela. übrigens eine Sommerhymne mit dem Rapper Ali As veröffentlicht.

