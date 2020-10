Ella Eyre: Erforscht euch selbst!

Ella Eyre wünscht sich, dass Frauen offener mit dem Thema Selbstbefriedigung umgehen und zunächst ihren eigenen Körper kennenlernen sollten.

Im Podcast „The Truth Flirts“ sagte die 26-Jährige: „Meiner Meinung nach ist Masturbation unter jungen Leuten ein Tabu. Woher sollen wir also wissen, was wir wollen und wie wir zum Höhepunkt kommen, wenn wir uns nicht einmal selbst sicher sind. Also gibt es weniger Frauen, die Orgasmen haben, weil sie sich nicht sicher genug fühlen, sich selbst zu erforschen. Zu erforschen, was sie mögen und was sie brauchen, um an diesen Punkt zu gelangen, damit sie es einem Kerl sagen können.“

Ella Eyre schläft übrigens lieber, statt Party zu machen.

