Ellie Goulding feiert 8 Jahre „Halcyon“

Vorgestern (05.10.) vor acht Jahren hat Ellie Goulding ihr zweites Studioalbum „Halcyon“ veröffentlicht. Das feierte die Sängerin, in dem sie auf „Instagram“ ein Live-Video von der dazugehörigen Tour postet.

Dazu schrieb sie: „So viele von euch habe mich auf dieser Fahrt begleitet und sind mit mir den ganzen Weg drangeblieben. Und dafür bin ich euch so dankbar. Ich habe von der Tour mit ‚Halcyon‘ die verrücktesten Erinnerungen von absoluten Chaos und zur selben Zeit Ruhe. Es war so eine wundervolle Zeit, mich selbst in die Ungewissheit zu begeben, wo es mir scheißegal war, ich nicht wusste, was zur Hölle ich machte und jeden Tag von eurer Energie zu leben. Ich kann es nicht erwarten, dieses Gefühl erneut zu haben.“

Mit „Halcyon“ erreichte Ellie Goulding in ihrer Heimat übrigens den vierfachen Platinstatus.

Foto: (c) Universal Music