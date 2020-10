Elton John: „Auch ich bekomme es nicht immer beim ersten Mal richtig hin!“

Auch ein Elton John braucht manchmal mehrere Anläufe.

In der Printausgabe seiner Biografie „Me“ hat der Sänger ein neues Kapitel hinzugefügt und dieses sprach er auch für die Audioversion ein. Allerdings stolperte er dabei oft über das Wort „preposterousness“ [auf Deutsch: Absurdität], wie er in Outtakes auf „Twitter“ zeigte. Dazu schrieb John: „Ich würde gerne sagen, dass ich alles in einem Take gelesen habe, aber auch ich bekomme es nicht immer beim ersten Mal richtig hin!“

In dem neuen Kapitel widmet sich Elton John übrigens auch dem Streit mit Rod Stewart.

Foto: (c) Landmark / PR Photos