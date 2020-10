Elton John einigt sich mit seiner Ex-Frau

Nachdem Elton John in seiner Biografie Einzelheiten aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Renate Blauel veröffentlicht hatte, reichte diese eine Klage ein, weil der Sänger sich nicht an eine von beiden unterschriebene Geheimhaltungsvereinbarung gehalten hat. 32 Jahre nach der Scheidung forderte sie nun über drei Millionen Euro von ihrem Ex.

Jetzt kann der Sänger aber aufatmen: Wie der britische „Guardian“ berichtet, gab am Mittwoch (14.10.) ein Sprecher bekannt, dass sich Elton John und seine Ex-Frau geeinigt hätten. In dem Bericht heißt es, der Rechtsstreit sei beigelegt worden. Weiter lautete das Statement: „Die Parteien freuen sich, mitteilen zu können, dass sie diesen Fall in einer Weise lösen konnten, der Renates Bedürfnis nach Privatsphäre gerecht wird.“ Außerdem betone Renate, dass Elton John sie in den vergangenen 30 Jahren stets würdevoll und mit Respekt behandelt habe. Er habe ihr außerdem immer gerne geholfen. Weiter lautete der Text: „Sie werden in Zukunft nicht mehr übereinander oder ihre Ehe diskutieren und keine weiteren Kommentare zu diesem Fall abgeben.“

Elton John ist seit 2005 mit dem Filmproduzenten David Furnish zusammen. Seit 2014 sind sie verheiratet. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder.

