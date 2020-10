Elton John kritisiert Musikvideos

Sir Elton John hat es satt, rassige Musikvideos zu sehen. Die Musiklegende lobte die neueste Promo der 29-jährigen R&B-Sängerin Teyana Taylor für ihren Song „Lose Each Other“, in dem er Klavier spielt.

In einem „Instagram-Live“ sagte der 73-Jährige zu Teyana: „Was du in dem Video gemacht hast, war so schön und kraftvoll. Normalerweise schütteln die Leute in den Videos ihre Hintern, aber das war ein Kunstwerk. Du hast nichts geschüttelt. Es bedeutet viel. Es gibt wirklich nicht viele klassische Videos da draußen. Sie sind was sie sind. Dieses ist der Rolls-Royce unter den Videos.“

Elton John hat sich übrigens mit seiner Ex-Frau geeinigt, nachdem dieser in seiner Biografie Einzelheiten aus seiner Ehe veröffentlicht hatte.

