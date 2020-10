Elvis Presley-Songschreiber Mac Davis ist tot

Country-Musiker und Songschreiber von Elvis Presley, Mac Davis, ist am Dienstag (29.09.) im Alter von 78 Jahren gestorben.

Das bestätigte sein Manager Jim Morey in einem Statement auf „Facebook“. Darin heißt es: „Mit schwerem Herzen berichte ich vom Ableben von Mac Davis. Er war umgeben von der Liebe seines Lebens und Ehefrau über 38 Jahren, Lise, und seinen Söhnen Scott, Noah und Cody. Er war eine musikalische Legende, aber seine wichtigste Arbeit war, dass er ein liebevoller Ehemann, Vater, Großvater und Freund war. Ich werde es vermissen, über unsere vielen Abenteuer zu lachen.“

Davis schrieb gemeinsam mit dem King of Rock’n’Roll mehrere Songs, darunter auch den Hit „A Little Less Conversation“ und „In The Ghetto“.