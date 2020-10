EMAs 2020: „Little Mix“ moderieren

Die Moderation bei den diesjährigen MTV European Music Awards werden „Little Mix“ übernehmen. Das hat der Fernsehsender jetzt in einer Pressemitteilung verlauten lassen. Die Girlband selbst freut sich sehr über diese Aufgabe.

Sie sagten: „Was für eine Ehre, dass wir die MTV EMAs moderieren dürfen! Damit geht für uns ein Traum in Erfüllung. Für uns waren die Preisverleihung und die spektakulären Auftritte immer ein Highlight. Dieses Jahr werden wir zum zweiten Mal auftreten und unsere neue Single ‚Sweet Melody‘ performen. The show must go on!“

„Little Mix“ sind übrigens selbst in vier Kategorien nominiert: „Best Pop“, „Best Group“, „Best Virtual Live“ und „Best UK & Ireland Act“.

