Eminem: Fan stellt Rekord für meisten Star-Tattoos auf

Künstler sind oft so tiefe Vorbilder, dass ihre Fans sich deren Abbilder auf der Haut verewigen lassen. Eine Anhängerin von Eminem hat es sogar noch weitergetrieben und sich gleich 28 Tattoos stechen lassen, die alle diverse Portraits des Rappers sind oder mit dessen Musik zu tun haben. Damit hat Nikki Patterson aus Aberdeen, Schottland, einen Rekord für die meisten Tattoos über einen Musiker aufgestellt, berichtet „BBC News“.

Die 35-Jährige erzählte: „Als ich 14 war, hörte ich ‚Stan‘ und so etwas hatte ich noch nie zuvor gehört. Es hat mich umgehauen. Die Portraits haben vor drei Jahren angefangen und ich liebe alles an ihnen. (…) Ich musste mir mehr zulegen. Er ist die einzige Konstante in meinem Leben.“

Was Eminem von dieser Art Fan-Leidenschaft und -Liebe hält, ist nicht bekannt.

Foto: (c) Craig McDean / Universal Music