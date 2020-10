Erneuter Schicksalsschlag für John Travolta

Wie viel Leid kann John Travolta ertragen? Immer wieder wird das Leben des US-Hollywoodstars von Schicksalsschlägen erschüttert. Vor elf Jahren starb sein erst 16 Jahre alter Sohn, 2020 musste er bereits den Krebstod seiner Frau, Schauspielerin Kelly Preston, verkraften.

Jetzt berichtet die englischen „Sun“, dass auch sein Neffe Sam Travolta Jr. im September diesen Jahres im Alter von 52 Jahren verstorben ist. Der Sohn von Travoltas ältestem Bruder ist demnach bereits am 23. September in seinem Zuhause in Wisconsin gestorben. Die Todesursache ist bisher unbekannt.

Bislang hat sich John Travolta nicht zu dem erneuten Schicksalsschlag geäußert. Erst letzte Woche postete er ein Bild seiner verstorbenen Ehefrau via Instagram und gratulierte ihr dort zu ihrem Geburtstag. Sie wäre 58 Jahre alt geworden.

Foto: (c) PR Photos