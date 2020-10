Eunique: Neuer Song mit NU51?

Ihre Fans warten schon seit einiger Zeit auf neue Musik von Eunique. Wie es aussieht, könnte es schon bald soweit sein.

Auf ihrer „Instagram“-Seite postete die Rapperin eine Art Zeitungsartikel mit einer Karrikatur von ihr und Nu51. In der zugehörigen Headline heißt es: „Ich will nicht“. Den Post kommentierte sie mit den Worten: „Ich weiß nicht @nu__51 ob wir den Leuten sagen sollen was genau passiert ist und was Vorallem noch kommt ?!“ Nu51 hat den selben Post auch auf seiner „Instagram“-Seite veröffentlicht.

Ein Follower weiß wohl mehr, denn dieser schreibt: „ich weiß was kommt, es wird krass.“

