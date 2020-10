Ex von Beckham-Spross datet Rafferty Law

Hana Cross war bis 2019 die große Liebe von Brooklyn Beckham. Während der 21-Jährige inzwischen mit seiner neuen Flamme Nicola Peltz verlobt ist, hat sich auch seine Ex einen Neuen geangelt, und zwar auch einen Promi.

Das 23-jährige Model hat sich nämlich Rafferty Law angelacht, den Sohn von Hollywood-Schauspieler Jude Law. Dieser ist Sänger der Rockband „Outer Stella Drive“ und gehörte zu den wohl begehrtesten Promi-Söhnen. Der 24-Jährige ist aber auch als Schauspieler tätig. Er spielt in einer Neuverfilmung des Romans „Oliver Twist“ den Titelhelden.

2017 hatte sich der Promi-Spross gegenüber der „Gala“ dazu geäußert, wie es ist, einen so prominenten Vater wie Jude Law zu haben. Er sagte damals: „Grundsätzlich ist es schon eher ein Segen. Manchmal ist der Name aber ein Fluch. Ich bin ja ein eigenständiger Mensch und möchte mich selbst behaupten mit dem, was ich leiste.“ Na das hat er inzwischen ja geschafft.

