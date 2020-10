„Faithless“: Heute erscheint das neue Album

Heute (23.10.) erscheint das neue Album „All Blessed“ von „Faithless“, auf das die Fans zehn Jahre lang haben warten müssen. Das berichtet „We Share A Lot“.

Die Band selbst meinte dazu: „In dieser unruhigen und immer gewalttätiger werdenden Welt versuchen wir auf diesem Album textlich widerzuspiegeln, was schon immer unsere Faithless-Botschaft war: Lebt bewusst, seid fürsorglich zueinander und liebt euch selbst, damit ihr auch andere lieben könnt. Und werdet euch darüber klar, wer ihr seid und auf welchen Gebieten ihr nie polemisch, dafür aber hoffentlich intelligent und (mitunter) inspirierend seid – das hier ist Musik mit Gefühl und Worte mit Bedeutung.“

Hier die Tracklist:

1.Poetry (feat. Suli Breaks)

2.Gains (feat. Suli Breaks)

3.I Need Someone (feat. Nathan Ball & Caleb Femi)

4.Remember (feat. Suli Breaks & LSK)

5.Synthesizer (feat. Nathan Ball) 6:15

6.My Town (feat. GAIKA)

7.What Shall I Do?

8.Friendship

9.Walk in My Shoes [Explicit]

10.All Blessed

11.Innadadance (feat. Suli Breaks & Jazzie B)

12.Take Your Time (feat. Damien Jurado & Suli Breaks)

Foto: (c) Blue Laybourne