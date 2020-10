Farin Urlaub: Lockdown hatte auch etwas Positives für die „Ärzte“

Für die „Ärzte“ hatte der Corona-Lockdown auch etwas Gutes. Das sagte Farin Urlaub im Gespräch mit „ntv“.

Im Hinblick auf die Entstehung der neuen „Ärzte“-Platte sagte er: „Ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist: Wir hatten sehr viel Zeit, uns auf das Album zu konzentrieren. Es gab kaum Ablenkungen. Mit wem hast du dich getroffen? Mit niemandem. Was hattest du zu tun? Nichts. Okay, die beiden Väter haben noch mal ein bisschen mehr zu tun als ich, aber es war schon sehr reduziert. Das heißt, es ist sehr viel Liebe in das Album geflossen und sehr viel Zeit, die man sonst einfach gar nicht gehabt hätte.“

Am Freitag (16.10.) haben „Die Ärzte“ mit „Hell“ ihr inzwischen 28. Album in 40 Jahren veröffentlicht.

