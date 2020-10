Finneas über seine neue Single „Can’t Wait To Be Dead“

Finneas ist zurück mit neuer Musik. Seine neue Single heißt „Can’t Wait To Be Dead“.

In einer Presseerklärung sagte der 23-Jährige: „Ich freue mich, dass dieses Lied für jeden, der es hört, etwas bedeutet, aber für mich ist es ein Lied über meine Beziehung zum Internet. Besonders in einem Wahljahr. Besonders während einer Pandemie. Manchmal bringt mich das Internet zum Lachen, manchmal zum Weinen, manchmal zur Hoffnung. Aber manchmal möchte ich einfach tot sein.“ Das Musikvideo zu dem Song wurde am Freitag (23.10.) veröffentlicht.

Finneas schreibt übrigens auch für andere Künstlerinnen und Künstler Songs. So zum Beispiel die neue Single von Justin Bieber „Lonely“.

