Fitz: Erstes Soloalbum 2021

Seit 2008 ist Fitz (Michael Fitzpatrick) als Frontmann von „Fitz and the Tantrums“ rund um die Welt unterwegs. Doch jetzt legt Fitz auch solo los: Seine Single „Head Up High“ ist sowohl der erste Vorbote, als auch Titeltrack für sein Soloalbum, das 2021 erscheinen wird.

Über den Song sagte der 50-Jährige gegenüber „Warner Music“: „Der Song war ein vielsagender Moment. Wir hatten uns gerade in die Session eingeloggt und man konnte in unseren Gesichtern die Spuren ablesen. Wir alle – nicht als Stadt, Gemeinde, Land oder sogar Kontinent, nein: die ganze verdammte Welt – trugen schwer an am Gewicht dieser globalen Pandemie. Wir alle erleben es zur selben Zeit. Daher kam uns das Statement: ‚You’ve got to keep your head up‘. Die Botschaft fühlt sich so wichtig an. Das Leben ist kein Sprint, es ist ein verfluchter Marathon. Ich musste diese Message hören und sie in einem Song zum Ausdruck bringen, um alle darin zu bestärken, ihre Köpfe über Wasser zu halten.“

„Fitz and the Tantrums“ haben vier Alben rausgebracht, darunter einige unvergesslicher Ohrwürmer wie „The Walker“, das US-Platin-veredelte „Out of My League“ und den Doppel-Platin-Erfolg „HandClap“.

Foto: (c) Joseph Cultice / Warner Music