FKA Twigs: Musik statt Sport im Lockdown

Bald gibt es neue Musik von FKA Twigs und das besondere daran ist, dass die Musikerin endlich Noten lesen kann. Das und noch mehr hat sich die 32-Jährige während des Corona-Lockdowns beigebracht.

Im Rahmen der neuen Reihe „Programs at Home“ des Grammy-Museums sagte sie: „Ich denke, in gewisser Weise hat meine Sportlichkeit ein wenig gelitten, da ich nicht so viel trainieren konnte wie sonst. Aber ich habe angefangen Klavier zu lernen und kann jetzt Noten lesen, was gut ist.“

FKA Twigs steht sozialen Netzwerken übrigens kritisch gegenüber.

