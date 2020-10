„Foo Fighters“ bringen eigenes Magazin heraus

Die „Foo Fighters“ sind unter die Magazin-Publisher gegangen und bringen ihr eigenes digitale Magazin heraus. Es trägt den Titel „The People of Rock and Roll“. Fans haben so die Möglichkeit online ihre Erfahrungen mit den „Foo Fighters“ zu teilen. Das Ganze fällt in die Feierlichkeiten des 25. Geburtstages ihres Debütalbums.

Auf „peopleofrockandroll.foofighters.com/stories“ heißt es: „Willkommen bei ‚The People of Rock and Roll‘. ‚Foo Fighters‘-Fans der ganzen Welt teilen ihre Erinnerungen. Klickt auf das Herz, um eure Lieblingsgeschichten zu liken und kreiiert euer ganz eigenes Rock And Roll-Magazin.“

Das interaktive Konzept kommt offenbar sehr gut an. Es gibt bereits 135 Seiten voll herzerwärmender Geschichten und Accounts von Fans.

