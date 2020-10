Freddie Mercury: Villa am Genfer See wird versteigert

Wohne wie einst Freddie Mercury und die Natur in ihrer ungestörten Ruhe genießen, das ist jetzt möglich.

Wie die deutsche Ausgabe des „Rolling Stone Magazin“ berichtet, soll am 04. November das Penthaus des einstigen „Queen“-Frontmannes in Montreux am Genfer See zwangsversteigert werden. Mercury wurde von der dort vorherrschende Idylle musikalisch inspiriert. So ist in Montreux sein Song „A Winter’s Tale“ entstanden. Es war der letzte Song, der allein aus der Feder Mercurys entstand. Aktuell wird die Villa renoviert und dann von der Staatsanwaltschaft versteigert.

Das Appartement von Freddie Mercury am Sebastiansplatz in München stand übrigens im Dezember 2019 zum Verkauf.

