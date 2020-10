„Fury In The Slaughterhouse“: Neue Single & Album seit 13 Jahren

Ganze 13 Jahre haben sie sich Zeit gelassen, doch am 23.10. meldeten sich „Fury In The Slaughterhouse“ mit einer neuen Single „Sometimes (Stop To Call)“ zurück. Dabei hat sich die Band eigentlich offiziell 2008 aufgelöst.

Doch die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder sowie der Rest der Truppe konnten einfach nicht stillhalten, berichtet „Fleet Union“. Deswegen kommt nicht nur ein neuer Song heraus, sondern auch ein neues Album mit dem Titel „Now“ steht in den Startlöchern. Sänger Kai sagte dazu: „Wir kennen uns teilweise seit unserer Jugend, wir sind zusammen durch Amerika getourt, haben Millionen Alben verkauft – das schmeißt du nicht einfach so weg. Deshalb haben wir ja immer wieder mal gespielt bei besonderen Anlässen. Richtig gefunkt hat es dann, als wir 2017 noch mal die ‚Klassentreffen‘-Konzerte gespielt haben.“

„Now“, das neue Album von „Fury In The Slaughterhouse“, erscheint am 23. April 2021.

