„Fury In The Slaughterhouse“ sind wieder da!

Eigentlich haben „Fury In The Slaughterhouse“ 2008 beschlossen, dass Schluss ist – mit Ausnahme der Jubiläumskonzerte 2017. Doch letzte Woche (23.10.) meldete sich die Band ganz überraschend nach langjähriger Pause mit einer neuen Single „Sometimes (Stop To Call)“ zurückgemeldet.

Gitarrist Christof Stein-Schneider sagte im Interview mit „Fleet Union“ auf die Frage, warum jetzt: „Weil wir es können! Nein, wir Spaß gehabt haben plötzlich wieder. Und wir haben es deswegen auch so lange als Geheimnis verarbeitet, weil wir uns selber nicht unter Druck setzen wollten und keinen anderen. Wir sind zusammen ins Studio gegangen und haben geguckt, ob es geht und haben festgestellt, wow, es geht. Und deswegen haben wir es gemacht.“

Ein neues Album haben „Fury In The Slaughterhouse“ auch in Petto. „Now“ erscheint am 23. April 2021.

Foto: (c) Starwatch / Sony Music