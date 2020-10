„Fury In The Slaughterhouse“: Was Fans vom neuem Album erwarten dürfen

„Fury In The Slaughterhouse“ haben sich nach langjähriger Pause letzte Woche (23.10.) mit einer neuen Single „Sometimes (Stop To Call)“ zurückgemeldet. Und ein neues Album mit dem Titel „Now“ ist auch schon in den Startlöchern.

Gitarrist Christof Stein-Schneider erzählte im Interview mit „Fleet Union“ dazu, was die Fans erwarten dürfen. Er sagte: „Typisch ‚Fury‘, bisschen neuen Sound. Wir haben einen neuen Produzenten, Vincent Sorg, mit dem wir das machen und es kommt sehr gebückt daher, finde ich.“

Übrigens: Das Album „Now“ erscheint am 23. April 2021.

Foto: (c) Starwatch / Sony Music