Gary Barlow: Einzelheiten zu seinem Solo-Album

Für sein neues Solo-Album „Music Played By Humans“ hat sich Gary Barlow starträchtige Unterstützung geholt. So wird der „Take That“-Sänger beispielsweise von James Corden, Alesha Dixon, Michael Bublé und Sebastián Yatra unterstützt. Der Track mit Bublé und Yatra, die Single „Elita“, ist bereits zu haben.

Über den Song sagte Barlow laut „contactmusic.com“: „Ursprünglich waren es nur wir zwei, aber dann sagte Michael, dass er dieses unglaubliche Talent kennt, der perfekt für diesen Song wäre. Innerhalb einer Stunde waren wir alle zusammen am Telefon und als Sebastián den Track zurückgeschickt hat, waren wir begeistert. Er hat dieses großartige Charisma. Das klang einfach so authentisch.“

Das Solo-Album „Music Played By Humans“ von Gary Barlow erscheint übrigens am 27. November. Hier die Tracklist:

1. Who’s Driving This Thing

2. Incredible

3. Elita

4. The Big Bass Drum

5. This Is My Time

6. Enough Is Enough [feat. Beverley Knight]

7. Bad Libran

8. Eleven [feat. Ibrahim Maalouf]

9. Before We Get Too Old [feat. Avishai Cohen]

10. Supernatural

11. Oh What A Day [feat. Chilly Gonzales]

12. What Leaving’s All About [feat. Alesha Dixon]

13. The Kind Of Friend I Need [feat. James Corden]

14. I Didn’t See That Coming

Foto: (c) Landmark / PR Photos