Gary Barlow geht wieder auf Tour

Gary Barlow ist positiv gestimmt, dass Künstlerinnen und Künstler nächsten Sommer wieder normal auf Tour gehen können. Daher hat auch er jetzt angekündigt, dass er mit seinem kommenden Soloalbum „Music Played By Humans“ durch Großbritannien tourt. Dabei wird er sogar von einem Orchester begleitet.

Er startet am 2. Juni in Liverpool und endet am 24. Juni mit zwei aufeinanderfolgenden Abenden in London. „Contactmusic.com“ zitiert den 49-Jährigen: „Ich liebe es aufzutreten. Ich habe es so sehr vermisst. Ich bin gespannt, wie die neuen Songs auf dem Album live und vor Publikum klingen werden! Ich freue mich so sehr darauf, rauszukommen und alle wiederzusehen.“

Für die Single „Elita“ aus seinem kommenden Solo-Album „Music Played By Humans“ hat sich Gary Barlow übrigens mit Michael Bublé und Sebastián Yatra zusammengetan.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos