Gary Barlow und die Zusammenarbeit mit Bublé und Yatra

Für die Single „Elita“ aus seinem kommenden Solo-Album „Music Played By Humans“, hat sich Gary Barlow mit Michael Bublé und Sebastián Yatra zusammengetan. Beide Musiker waren ganz begeistert von der Zusammenarbeit mit dem „Take That“-Sänger.

Bublé sagte laut „Universal Music“ dazu: „Ich fand es cool, weil es verschiedene Kulturen und Aspekte der Musik zusammenbringen und von wem wir alle inspiriert wurden, und ich fand es eine wirklich perfekte Mischung. Der Song ist aufregend, er ist sexy -empowering.“ Und Yatra schwärmte: „Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich in einem Song mit Gary Barlow und Michael Bublé veröffentliche. Wir haben das alles aus der Ferne gemacht, aber merkwürdigerweise fühlt es sich an, als wären wir drei lebenslange Freunde. Diese Jungs sind reines Herz und Talent. Ich kann es kaum erwarten, von ihren Ratschlägen, ihrem Beispiel und ihrer Freundschaft in diesem gesamten Prozess und in zukünftigen Projekten zu lernen! Wir hoffen wirklich, dass ihr ‚Elita‘ genauso liebt wie wir!“

Das Solo-Album „Music Played By Humans“ von Gary Barlow erscheint übrigens am 27. November.

Foto: (c) Universal Music