Da, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen – da wohnt offenbar George Ezra.

Zumindest tummeln sich in seinem Garten Eichhörnchen und eine Ziege, wie der Sänger in seiner „Instagram Story“ zeigt. Dort postete er ein Video, in dem in seinem Garten ein Eichhörnchen und eine Baby-Ziege völlig ungestört voneinander im Gras fressen. Dazu schrieb Ezra: „Ich lebe in einem Märchen.“

Karrieretechnisch macht George Ezra aktuell übrigens eine Pause.

Foto: (c) Landmark / PR Photos