Gerard Butler: Terroranschläge machten ihn zu einer Kämpfernatur

Gerard Butler ist ein echter Kämpfer. Und das hat gute Gründe. Der 50-jährige Hollywoodstar hat bereits mehrere Terroranschläge miterlebt und sich kürzlich von seiner Langzeitfreundin getrennt.

Im Interview mit der Schweizer „Blick“ erzählte er: „Ich war während der Terroranschläge vom 11. September in New York. Ich habe sieben Mal in London Sprengstoffanschläge erlebt, und unser Haus ist bei den Feuern in Malibu abgebrannt. Aber wissen Sie, was ich aus all diesen schlimmen Herausforderungen gewonnen habe? Meinen Kampfgeist! Man kann also auch in den schlimmsten Ereignissen immer positive Seiten finden.“

Aktuell ist Gerard Butler im Katastrophendrama „Greenland“ im Kino zu sehen. In dem Film kämpft die Menschheit ums nackte Überleben als ein Kometenhagel auf die Erde zurast.

Foto: (c) PR Photos