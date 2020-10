Hollywoodstar Gerard Butler wünscht sich Nachwuchs, aber ihm fehlt leider noch die passende Frau dazu.

Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ sagte der 50-Jährige: „Ich liebe Kinder und ich glaube, dass ich ein cooler Dad wäre.“ Weiter sagte er: „Ich möchte schon eine eigene Familie, möchte Stabilität. Aber Beziehungen sind halt nicht immer leicht. Da muss man hart dran arbeiten.“ Außerdem sei sein Job nicht gerade beziehungsfördernd. Er fügte noch hinzu: „Du bist so viel unterwegs im Jahr, kaum an einem Ort. Da ist es nicht leicht, eine stabile Beziehung zu führen.“

Einige würden sich Gerard Butler als James Bond wünschen. Doch der Brite findet sich für diese Rolle zu alt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos