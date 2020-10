„Gorillaz“: 2021 in Deutschland

„Gorillaz“ haben mit „Son Machine: Season One: Strange Timez“ nicht nur letzte Woche (23.10.) ein neues Album, sondern gleichzeitig auch eine Tour angekündigt. Im Rahmen dessen kommt die größte virtuelle Band der Welt diesen Sommer auch für zwei Konzerte nach Deutschland, berichtet „Warner Music“. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich am 13. Dezember die Performance von „Gorillaz“ im Livestream anschauen. Alle weiteren Infos und Tickets gibt es unter „gorillazlivenow.com“.

Und hier die Deutschlandtermine 2021:

16 Juni – KÖLN – Tanzbrunnen

18 Juni – BERLIN – Parkbühne Wuhlheide

Foto: (c) Warner Music