„Gorillaz“ hätten Lust auf einen Song mit Dolly Parton

Das wäre echt eine interessante Kombination. „Gorillaz“-Frontmann Damon Albarn würde liebend gerne einen Song mit Country-Superstar Dolly Parton aufnehmen. Albarn hat aber noch mehr Ideen, mit wem er gerne mal zusammen arbeiten würde.

Im Interview mit „The Sun“ sagte er: „Wir waren Jahre lang hinter Dionne Warwick her und wir hatten sie auch schon ein paar Mal im Studio. Da sie aber strenge Christin ist, hat sie ein paar Dinge in der Bildsprache in Frage gestellt, was ja in Ordnung ist. Ich würde auch gerne mit Jane Fonda arbeiten, wie sie einfach etwas erzählt mit Musik untermalt. Dolly Parton wäre auch großartig.“

Die „Gorillaz“ haben übrigens auch erst kürzlich einen Songs mit Elton John und Robert Smith gemacht.

Foto: (c) PR Photos