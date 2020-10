Grammy-Pinkelaktion: LL Cool J findet Kanye West respektlos

Kanye West hätte viel lieber in einer seiner „Yeezy“-Schuhe statt auf seine Grammys pinkeln sollen. Das jedenfalls sagte LL Cool J bei „Desus & Mero“.

Wörtlich sagte der Musiker und Schauspieler: „Bei allem gebotenen Respekt, ich finde, Kanye hätte vielleicht einfach in einen ‚Yeezy‘ pinkeln sollen anstelle auf einem Grammy. (…) So habe ich mich bei dem Video gefühlt. Ich fand diese Scheiße nicht gut, denn ich bin seit fünf Jahren. (…) Ich verstehe diese konstante Respektlosigkeit nicht. Versteht mich nicht falsch, es gab einige faule Dinge, die einige Künstler bei den Grammys erfahren haben. Sie sind nicht fehlerlos. (…) Aber was zur Hölle macht er?“

LL Cool J hat zwischen 2012 und 2016 jedes Jahr die Grammy Awards moderiert.

