Nach fünf Jahren Beziehung haben sie es endlich getan: Gwen Stefani und Blake Shelton haben sich verlobt.

Die „No Doubt“-Frontfrau postete am Dienstag (27.10.) auf „Instagram“ ein Foto, auf dem sie ihren Freund küsst und dabei einen Klunker in die Kamera hält. Dazu schrieb sie: „Ja, bitte.“ Den Schnappschuss teilte auch der Countrymusiker auf seiner „Instagram“-Seite. Er schrieb dazu: „Hey Gwen Stefani, danke, dass du mein 2020 gerettet hast… und den Rest meines Lebens. Ich liebe dich.“ Am Schluss schrieb er noch: „Ich habe ein Ja gehört!“

Wenn die beiden heiraten, wäre das für Gwen Stefani die zweite Ehe und für Blake Shelton die dritte. Gwen Stefani war 13 Jahre lang mit Gavin Rossdale verheiratet, von ihm stammen auch ihre drei Kinder: drei Söhne im Alter von 6, 12 und 14 Jahren. Im August 2015 hatte das Paar die Scheidung eingereicht. Blake Sheldon war von 2003 bis 2006 mit Kaynette Williams verheiratet, danach vier Jahre mit der Countrysängerin Miranda Lambert.

Foto: (c) PR Photos