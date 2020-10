Hailey Bieber: „Wenn Ihr Beine habt, geht wählen“

Das TV-Duell von Trump und Biden in der vorletzten Nacht hat wohl auch dazu geführt, dass einige Prominente in den sozialen Medien dazu aufrufen, persönlich zur Wahl zu gehen, da sie Präsident Trump so allerhand Betrug zutrauen.

Hailey Bieber postete einen Artikel in ihrer „Instagram“-Story, darin heißt es: „NYS verschickt ungültige Briefwahlzettel von dem verdammten Drucker, den sie haben. Sie druckten falsche Adressen auf die Rückumschläge. Wenn ich dies mit meiner Unterschrift einschicke, wird meine Stimme gezählt.“ Dazu schrieb die Frau von Justin Bieber: „Die Wahl ist ein Betrug. Trump macht alle Arten von verrückter Scheiße mit dem Wahlsystem. Versucht nicht, Eure Stimme per Post einzuschicken, sondern geht zur Umfrage und drückt den verdammten Knopf Eures Kandidaten. Wenn Ihr Beine habt und laufen könnt, dann geht in die Wahllokale und wählt dort.“ Weiter schrieb sie: „Wenn Ihr in der Lage seid, schaut, dass Ihr während der Wahl zuhause seid. Geht in die Wahllokale und wählt dort persönlich. Das ist so wichtig!“

Am 13. September haben Justin und Hailey übrigens ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos