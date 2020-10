Halsey: „Ich bin fast gestorben für dieses Musikvideo“

Halsey hat vor einigen Tagen zusammen mit Machine Gun Kelly den Song „Forget Me Too“ rausgebracht. Jetzt haben die beiden Künstler das Musikvideo dazu gedreht. Und für Halsey muss es ganz schön anstrengend gewesen sein.

Via „Instagram“ teilte sie ein Selfie aus der Maske und schrieb: „Ich bin fast gestorben für dieses Musikvideo. Ihr liebt es also am besten alle.“ Wenige Stunden vorher postete sie ein Bild und schrieb: „Es ist zu heiß.“

Halsey hat übrigens einen grünen Daumen und hat mutierte Gurken gezüchtet.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos