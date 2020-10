Harry Styles begeistert mit neuem Musikvideo

Harry Styles hat seine Fans mit dem neuesten Musikvideo zu seiner Single „Golden“ fasziniert. Vorgestern (26.10.) veröffentlichte der Sänger den Clip, den er an der Amalfiküste drehte. In dem Video fährt Styles eine kurvenreiche Küstenstraßen entlang, tummelt sich im Meer und tanzt an der Strandpromenade.

Seine Fans sind restlos begeistert. In den Kommentaren dazu heißt es beispielsweise: „Bestätigt: Harry Styles ist kein Mensch, er ist 100 Prozent reines Talent und ein Meisterwerk.“ Und: „Keine Obszönität, keine heißen Chicks, keine super Autos – einfach nur Harry, der Harry ist. Und das ist der Grund, warum wir ihn lieben.“

„Golden“ ist übrigens der Eröffnungssong auf seinem aktuellen Album „Fine Line“.

Foto: (c) Sofi Adams / Sony Music