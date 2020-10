Harry Styles investiert in einen Live-Veranstaltungsort

Harry Styles baut sich ein eigenes Stadion – zumindest anteilmäßig ist der Sänger am Bau eines 350 Millionen Pfund teuren Veranstaltungsorts in Manchester beteiligt, in dem 23.500 Menschen Platz haben und der 2023 eröffnet werden soll.

Styles selbst sagte der „Financial Times“ dazu: „Manchester ist eine unglaubliche Stadt, gefüllt mit unglaublichen Menschen und ich könnte nicht glücklicher sein, in dieses Projekt involviert zu sein. Es fühlt sich wie Nachhausekommen an.“ Und weiter: „Ich bin offensichtlich kein Architekturexperte. Meine Beteiligung betrifft die Idee, was man als Künstler Backstage will. Die Menschen operieren unterschiedlich an einer Show. Einige wollen einen ruhigen Ort, andere wollen einen Ort, an dem man all seine Freunde einladen kann.“

Harry Styles selbst hat seine Tour aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschieben müssen.

