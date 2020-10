Hat Kelly Osbourne einen neuen Freund?

Kelly Osbourne hat allem Anschein nach einen neuen Freund.

Zumindest wurde die 35-Jährige jetzt mit dem Video-Creator Griffin Johnson in Los Angeles gesichtet. Kelly verließ am 14. Oktober ein Luxusrestauraunt mit dem 14 Jahre jüngeren „TikTok“-Star. Dabei erzählte Osbourne laut „The Sun“ noch im August von ihrem Single-Leben. Demnach sei sie vermehrt nach Dates gefragt worden, als ihr Gewichtsverlust Schlagzeilen gemacht hatte. Sie habe allerdings kein Interesse an Annäherungsversuchen gezeigt.

2018 hatte sich Kelly Osbourne einer Magenband-OP unterzogen und hat seither ganze 38 Kilo abgenommen.

