Heidi Klum: Endlich wieder Döner

Heidi Klum ist mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz in Berlin angekommen. Hier verbringt sie die nächsten Monate, um die neue Staffel „Germany´s Next Topmodel“ zu drehen. Natürlich gibt es in der Zeit auch die ein oder andere Berliner Spezialität, wie zum Beispiel gestern Abend.

Zusammen mit Tom und seinem Bruder Bill saß Heidi je mit einem leckeren Döner in der Hand auf der Couch. Wie die drei diese essen, hat das Model via „Instagram“ geteilt. In dem Video sagt sie: „Hmmmm! Jetzt kommt Fußball!“

Tom Kaulitz hatte übrigens was zu Jubeln. Der Fan des FC Bayern München konnte vier Tore seiner Mannschaft sehen.

