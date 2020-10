Herzogin Kate und ihr neuer Job als Präsidentin des Pfadfinderverbandes

Eigentlich wollte Herzogin Kate sich nur bei den Pfadfindern von „Club and Beaver“ im westlichen London für ihre Unterstützung während der Corona-Pandemie bedanken und ihren Einstand als Präsidentin der Scout Association, also des Pfadfinderverband im Vereinigten Königreich, bekannt geben, doch dann kam alles anders. Am Ende wurde die 38-Jährige dann mit dem Silver Wolf Award, der höchsten Auszeichnung der Scout Association, geehrt.

Laut „Hello“ sagte sie dazu: „Ich werde ihn mit Stolz tragen.“

Laut „Daily Mail“ ist dieser Posten die erste Präsidentschaft einer Organisation für die Herzogin. Als Kind war sie selbst einmal Pfadfinderin. Die Dreifach-Mama hat sich übrigens mit den kleinen Pfadfindern gegrillte Marshmellows schmecken lassen und mit ihnen für ein Gruppenfoto posiert, natürlich alles unter Einhaltung der coronabedingten Abstand- und Hygieneregeln.

Foto: (c) Landmark / PR Photos