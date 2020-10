Howard Carpendale hat in der Corona-Krise abgenommen

Im nächsten Herbst will Howard Carpendale – sofern Corona es zulässt – mit seinem Album „Symphonie meines Lebens 2“ auf Deutschlandtour gehen.

Im Interview mit der „Frankfurter Neue Presse“ verriet der Sänger, wie er die Zeit des Lockdowns verbracht hat. Er sagte: „Ich war viel mit meiner Familie zusammen, habe gelesen, Musik gehört und Filme und Serien geschaut. Und ich habe zwölf Kilo abgenommen. Genau gegen den Trend.“ Er erklärte auch, warum er abgenommen hat. Dazu sagte der 74-Jährige: „Ich habe mich zu Beginn des Lockdowns gefragt, was ich Sinnvolles machen könnte in den kommenden Wochen und Monaten. Da habe ich begonnen, auf meine Ernährung zu achten.“ Er gab auch zu, dass er noch weitere Ziele hat, was sein Gewicht angeht. Er sagte: „Ich möchte insgesamt 20 Kilo abnehmen.

Was er über die Corona-Krise denkt, und ob er Angst hat, dazu sagte der Sänger: „Angst ist das falsche Wort. Ich bin vorsichtig. Ich bin verwundert darüber, wie viele Menschen sich noch gegen Abstand und das Tragen von Masken wehren. Angst habe ich davor, dass ich vielleicht nie wieder auf der Bühne stehen werde. Das Schlimmste an diesem Virus ist doch, dass wir kein Ende der Krise sehen können. Wenn wir ein Datum hätten, würden wir anders damit umgehen.“

Foto via PGM