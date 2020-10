„Iceland Airwaves“-Festival – Dieses Jahr als Online-Version

Aufgrund von Corona findet das „Iceland Airwaves“ dieses Jahr unter dem Namen Live from Reykjavík“ virtuell statt. Die Online-Version des isländischen Open Airs steigt von 13. Bis 14.11. In der Pressemitteilung des Festivaldirektors Ísleifur Þórhallsson heißt es: „Wir wollten einen Weg finden, den vielen isländischen Talenten aus der Musikszene eine Bühne zu bieten und sie mehr ins Rampenlicht zu rücken. Dabei haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, die Musikindustrie zu unterstützen und die Innovation dahinter zu zeigen. Alle diese Künstler gleichzeitig in Island zu haben, ist eine einmalige Gelegenheit, und wir wollten sie mit beiden Händen ergreifen.“ Tickets und Informationen gibt’s unter: www.icelandairwaves.is.

Und hier alle Artists des Festivals im Überblick:

Ásgeir

Audur

Bríet

Cell7

Dadi Freyr

Emilíana Torrini & Friends

GDRN

Hatari

Hjaltalín

Júníus Meyvant

Kaelan Mikla

Mammút

Mugison

Of Monsters and Men

Ólafur Arnalds

Vök

Foto: (c) LooMee TV