Ina Müller: Neues Album und Tour

Ina Müller hat ein neues Album am Start: Am 20.November bringt die Sängerin ihre Platte „55“ heraus, berichtet „Presse Peter“. Die neuen Songs „Wohnung gucken“ und „Wenn der liebe Gott will“ stellt die Musikerin bereits morgen (08.10.) in ihrer Sendung „Inas Nacht“ vor. Passend dazu startet vorgestern (07.10.) auf „Eventim“ der Vorverkauf für die entsprechende Tour, die Anfang 2022 stattfinden und mit Pause dann Ende fortgesetzt wird.

Hier die Termine:

02.01.2022 Hamburg, Elbphilharmonie – 16:00 Uhr und 20:00 Uhr

08.01.2022 Siegen, Siegerlandhalle

09.01.2022 Heilbronn, Harmonie

13.01.2022 Lübeck, MuK

14.01.2022 Bielefeld, Stadthalle

15.01.2022 Aurich, Sparkassen Arena

21.01.2022 Bamberg, Brose Arena

22.01.2022 Regensburg, Donau Arena

23.01.2022 Hof, Freiheitshalle

27.01.2022 Zwickau, Stadthalle

28.01.2022 Chemnitz, Stadthalle

29.01.2022 Chemnitz, Stadthalle

04.02.2022 Cottbus, Stadthalle

05.02.2022 Münster, Halle Münsterland

06.02.2022 Lingen, Emsland Arena

10.02.2022 Kassel, Stadthalle

11.02.2022 Kassel, Stadthalle

12.02.2022 Bremerhaven, Stadthalle

15.02.2022 Frankfurt, Jahrhunderthalle

16.02.2022 Frankfurt, Jahrhunderthalle

18.02.2022 Rostock, Stadthalle

19.02.2022 Neubrandenburg, Jahn Sport Forum

20.02.2022 Schwerin, Sport & Kongresshalle

04.03.2022 Hannover, ZAG Arena

05.03.2022 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

06.03.2022 Riesa, Sachsen Arena

18.03.2022 Freiburg, Sick Arena

19.03.2022 München, Olympiahalle

20.03.2022 Magdeburg, Getec Arena

24.03.2022 Saarbrücken, Saarlandhalle

25.03.2022 Zürich, Volkshaus

26.03.2022 Zürich, Volkshaus

27.03.2022 Trier, Arena

07.04.2022 Göttingen, Lokhalle

08.04.2022 Dortmund, Westfalenhalle

09.04.2022 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

07.10.2022 Essen, Grugahalle

08.10.2022 Braunschweig, Volkswagen Halle

20.10.2022 Erfurt, Messehalle

21.10.2022 Leipzig, Arena

22.10.2022 Bremen, ÖVB Arena

28.10.2022 Stuttgart, Porsche Arena

29.10.2022 Mannheim, SAP Arena

30.10.2022 Kempten, Big Box Allgäu

04.11.2022 Kiel, Wunderino Arena

05.11.2022 Hamburg, Barclaycard Arena

12.11.2022 Wien, Stadthalle

13.11.2022 Wien, Stadthalle

18.11.2022 Oldenburg, EWE Arena

19.11.2022 Köln, Lanxess Arena

25.11.2022 Flensburg, Flens Arena

26.11.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena

02.12.2022 Wetzlar, Rittal Arena

03.12.2022 Dresden, Messehalle

04.12.2022 Fulda, Esperantohalle

Foto: (c) Sony Music