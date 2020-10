„Iron Maiden“: So vertreibt sich die Band die Tour-Pause

Fans von „Iron Maiden“ können sich freuen: Die Band arbeitet nämlich fleißig an neuer Musik.

Das hat jetzt Frontmann Bruce Dickinson in einer „YouTube“-Video ausgeplaudert. Er sagte im Hinblick darauf, dass eine Tour für die Band dieses Jahr nicht möglich war: „Wir haben jedoch Pläne. Was machen wir also in der Zwischenzeit? Nun, wir schreiben ein bisschen. Ich spreche mit Steve [Harris, ‚Iron Maiden‘-Bassist]. Wir haben ein wenig im Studio zusammengearbeitet. Woran kann ich nicht sagen, weil sie mich sonst töten müssten.“ Dickinson fügte jedoch auch hinzu: „Es werden in naher Zukunft einige großartige Dinge passieren.“

Dem lässt die Band gleich Taten folgen und kündigten für den 20. November das Live-Album „Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico City“ an.

Foto: (c) Anthony G. Moore / PR Photos