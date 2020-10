James Blake veröffentlicht neue EP

James Blake ist zurück mit neuer Musik. „Before“ heißt sein neues Album und das kommt schon diese Woche.

Der 32-jährige britische Singer und Songwriter veröffentlichte in seiner „Instagram“-Story einen Teaser für seine kommende EP. Außerdem postete er zwei Telefonnummern. Wenn diese gewählt werden, wird der Anrufer auf die Webseite beforeep.com geleitet. Dort befindet sich ein Countdown, der am Mittwoch (14.10.) endet.

James Blake hat in diesem Jahr übrigens schon die Singles „Are You Even Real?“, „You’re Too Precious“ und ein Cover von Frank Oceans „Godspeed“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music