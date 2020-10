Jamie Cullum: Zeitloses Weihnachtsalbum

Es weihnachtet schon sehr bei Jamie Cullum: Der Sänger hat für den 21. November sein Weihnachtsalbum „The Pianoman At Christmas“ angekündigt. Die erste Single daraus, der Song „Turn On The Lights“ ist bereits zu haben.

Cullum selbst sagte laut „Universal Music“ dazu: „Vieles der Weihnachtsmusik ist gefüllt mit all den Dingen, die mich in Songs anziehen. (…) Es ist eine Welt des klassischen Songschreibens, in der ich seit Beginn meiner Karriere operiere. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, zehn Original-Weihnachtssongs zu schreiben, die diese Fertigkeiten und Besessenheit nutzen, etwas Humorvolles und Abenteuerlustiges zu kreieren, voller Freude und Komplexität der Jahreszeit, das etwas sein kann, nach dem man jedes Jahr greift.“

Hier die Tracklist:

1. It’s Christmas

2. Beautiful Altogether

3. Hang your lights

4. The Jolly Fat Man

5. The Pianoman at Christmas

6. Turn on the Lights

7. So Many Santas

8. Christmas Never Gets Old

9. How Do You Fly?

10. Christmas Caught me Crying

Foto: (c) Landmark / PR Photos