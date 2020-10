Jane Fonda: Kein Sex mehr!

In ihrer Netflix-Serie „Grace & Frankie“ spielt Sex auch mit über 80 Jahren noch eine wichtige Rolle. Privat ist das bei Jane Fonda aber nicht mehr so.

In ihrem Videochat-Auftritt in der „The Ellen DeGeneres Show“ mit Kollegin Tiffany Haddish sagte die 82-Jährige: „Nein, null. Ich habe keine Zeit. Ich bin alt und hatte schon so viel davon. Ich brauche es jetzt gerade nicht, weil ich zu beschäftigt bin.“ Weiter erklärte sie noch: „Mein Lieblings-Ex-Mann Ted Turner sagte immer: Wenn du zu lange wartest, wächst es zu. Ich glaube, er hat recht.“ Sie fügte noch lachend hinzu: „Ich könnte keinen Sex mehr haben, selbst wenn ich wollte.“

Jane Fonda war übrigens drei Mal verheiratet: von 1965 bis 1973 mit Roger Vadim, 1973 bis 1990 mit Tom Hayden und von 1991 bis 2001 mit Ted Turner.

