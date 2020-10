Jared Leto schlüpft wieder in die Rolle des Joker

Erst wollte er nicht, doch für Regisseur Zack Snyder tut er es doch nochmal: Jared Leto wird erneut in die Rolle des Joker schlüpfen. Das berichtet „Variety“. Snyder wird einen „Justice League“-Film machen und Jared ist an Board. Klar dabei ist nicht, ob der 48-Jährige schon in der 2017 erschienenen Fassung von „Justice League“ hätte dabei sein sollen.

Trotzdem ist die Überraschung groß und dürfte viele Fans freuen. Noch im Oktober letzten Jahres hatte Jared Leto in einem Interview erzählt, dass es ihn geärgert hatte, dass nicht er im eigenständigen Joker-Film war, sondern Joaquin Phoenix. Demnach wollte der Schauspieler sogar nie wieder die Rolle des Jokers übernehmen. Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen anders.

Übrigens zieht Jared Leto auch schon mal blank, um seine Follower zum Gang zur Wahl-Urne zu motivieren.

Foto: (c) Landmark / PR Photos