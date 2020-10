Jeanette Biedermann: Nutze den Moment

Für Jeanette Biedermann steht alles im Zeichen von Weiterentwicklung und Selbstvertrauen.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Foto, auf dem sie lächelnd Gitarre spielt und schrieb dazu: „Ob #positiv oder #negativ du kannst jede Energie für dich nutzen und in deine eigene Kreativität verwandeln! Alles reibt sich an deinem Herzen und wartet darauf, dass du es weiterentwickelst. Wie ein Foto, dass auf analoge Weise in der chemisch-wässerigen Lösung zu Tage kommt! So bilden sich deine Gefühle ab und etwas Neues entsteht…Alles ist für irgendwas gut und nichts geschieht je ohne Grund! #nutzedenmoment #nutzedeinestimme #nutzedeinekreativität #verwandleselbstzweifelinselbstvertrauen.“

Jeanette Biedermann weiß übrigens, wie man sich Abhilfe schafft, wenn einem der Kopf platzt.

Foto: (c) Helen Sobiralski / MCS