Jennifer Lopez: Töchterchen will auf Hochzeit singen

Jennifer Lopez und ihr Alex Rodriguez sind nun schon seit eineinhalb Jahren glücklich verlobt. Die Hochzeit hätte auch schon lange stattgefunden, nur musste sie immer wieder verschoben werden. Wann die Hochzeit stattfinden wird, steht momentan nicht fest. Aber Jennifers Tochter Emme hat ein süßes Detail bereits verraten. Sie möchte auf der Hochzeit ihrer Mutter singen.

In einem Gespräch mit „E! News“ erzählte die Zwölfjährige: „Ein Lied, das ich singen könnte, wäre eins, dass sie und mich verbindet. Allerdings denke ich auch über ein Lied nach, das für ihre Verbindung zu Alex steht. Aber das Lied, das sie und mich am stärksten verbindet, ist definitiv der Song ‚You Are My Sunshine.'“

Emme ist die Tochter von Jennifer und Marc Anthony. Beide haben auch einen Sohn: Emmes Zwillingsbruder Max. Jennifer und Marc waren von 2004 bis 2011 verheiratet.

Foto: (c) PR Photos